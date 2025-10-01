Forlì. Scontro sulle luminarie in Consiglio comunale, il centrosinistra esce dall’aula

«Erba alta, incuria e tagli ai servizi, ma per la Giunta Zattini la priorità è spendere 700mila euro per le luminarie». E il centrosinistra abbandona l’aula del consiglio comunale per protesta.

«Avevamo accolto con favore le dichiarazioni alla stampa dell’assessora Andrea Cintorino sull’intenzione del Comune di contenere le spese per gli allestimenti natalizi - affermano i dem -. Dopo lo sperpero, negli ultimi anni, di oltre 2 milioni di euro di soldi pubblici per lustrini e luminarie, sembrava che finalmente la Giunta volesse cambiare registro, recependo l’indignata protesta di tanti cittadini. Purtroppo le parole sono state totalmente contraddette dai fatti. Come è emerso oggi non solo la Giunta Zattini non ha per nulla scelto la via della sobrietà ma prevede addirittura di spendere di più dell’anno scorso. Sommando agli oltre 400mila euro già messi a bilancio i 280mila portati in consiglio comunale tramite un’apposita variazione, il conto del Natale forlivese 2025 si è impennato fino a oltre 700mila euro».

Una scelta assurda secondo il centrosinistra che aggiunge: «Con la nostra città sporca a causa delle difficoltà di Alea, con l’insufficienza di fondi per la manutenzione del verde, con la necessità di prevedere grandi investimenti per non fare brutte figure nel progetto di Capitale della Cultura, con il taglio di 20 posti letto per i nostri anziani nell’Asp territoriale e le difficoltà internazionali che si ripercuotono sul nostro sistema economico, crediamo che questo ennesimo enorme investimento su lucine e luminarie sia un vero e proprio schiaffo per tutta la città, per le persone che si trovano in difficoltà economica, per gli alluvionati ancora senza ristori e per tutti i forlivesi che ogni giorno devono sopportare l’incuria e la carenza di manutenzione che avanza in ogni quartiere».

«Ancora una volta la Giunta Zattini ha scelto la via dell’immagine, dell’apparenza e dello spreco - concludono i dem - -, i bisogni delle persone sono stati messi da parte da una decisione tanto sbagliata e ingiustificabile che nessun consigliere del centrodestra ha preso la parola per sostenerla in Consiglio, mentre nemmeno dalla Giunta è arrivata una presa di posizione o anche solo una spiegazione».