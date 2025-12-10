Forlì, sciopero generale del 12 dicembre: corteo con bandiere listate a lutto per Sergio Flamigni

Sciopero generale di venerdì 12 dicembre, la Cgil Forlì-Cesena dà appuntamento alle ore 9.30 per la manifestazione: concentramenti in piazzale della Vittoria a Forlì, poi insieme in corteo la marcia verso piazza Saffi, dove si terrà il comizio. Sono previsti pullman da tutto il territorio provinciale. Per prenotazioni telefono 0543 453767 oppure si può scrivere a fc.prenotazione.bus@er.cgil.it entro le ore 16 di giovedì 11 dicembre.

In onore del partigiano forlivese Sergio Flamigni, già Segretario della Camera del Lavoro Forlì Cesena dal 1952 al 1956, deputato e senatore della Repubblica, uomo che ha costruito le fondamenta della repubblica democratica e antifascista, le bandiere saranno listate a lutto.