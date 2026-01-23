Forlì, sciopero alla Electrolux: “Operai sotto inquadrati da anni”

Una giornata di sciopero quella di oggi, 23 gennaio, per i lavoratrici e i lavoratori Electrolux. Lo annunciano i sindacati in una nota: “Nello stabilimento di Forlì oggi, 23 gennaio 2026, le lavoratrici e i lavoratori hanno incrociato le braccia per il diritto al giusto inquadramento. Lo sciopero è stato promosso da un gruppo di operai e supportato dalle RSU FIOM e UGLM. La protesta spontanea è nata dagli operai più qualificati ma, da anni, sotto inquadrati. Azione fatta propria e favorita dalle Rsu Fiom e Uglm dello stabilimento”.

“Ottimo risultato per questo primo sciopero per i livelli - dichiara Cinzia Colaprico di Rsu Fiom Cgil - la maggioranza dei conduttori di trenini, muletti, addetti alla logistica, hanno scioperato e l’azienda si è trovata costretta a sostituire i lavoratori in sciopero con quelli della linea di comando interna per provare a far andare i Bull (veicoli elettrici per trasporto materiale). Tantissimi gli operai che hanno scioperato in solidarietà”.