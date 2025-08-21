Forlì, schianto tra moto e auto: ferito 56enne FOTOGALLERY

Grave incidente stradale intorno alle 17 all'intersezione tra via Gramsci e via Andrea Costa. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, un motociclista 56enne in sella a un'Aprilia Mana 850 si è scontrato con una Mini Clubman condotta da un giovane. I mezzi provenivano da direzioni opposte e all'altezza del semaforo l'automobilista ha effettuato la svolta senza accorgersi del centuaro che proseguiva lungo la sua direzione. Il 56enne è caduto riportando diversi traumi dopo l'impatto con l'auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. All'inizio incosciente, poi il ferito si è ripreso ed è stato portato in ospedale con vari traumi, ma di media gravità. Non è in pericolo di vita. La strada è rimasta bloccata per permettere soccorsi e rilievi.