Forlì, schianto con lo scooter: muore 37enne

Drammatico scontro frontale per un uomo di 37 anni. Il terribile incidente stradale è avvenuto poco prima delle 17 tra via Bidente e via della Grotta, al Ronco. In quel tratto la strada presenta una curva a sinistra, ma la dinamica dello schianto è ancora tutta da ricostruire. Saranno le pattuglie della Polizia locale, intervenute subito dopo l'allarme, a dover fare luce sulle cause dell'incidente che è costato la vita allo scooterista. L'uomo si trovava in sella a uno scooter Gilera Runner quando all'uscita di una curva si è scontrato contro un'auto Toyota Yaris ed è morto sul colpo.