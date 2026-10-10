Forlì, sanità e liste d’attesa: la battaglia di Forza Italia

«Quando abbiamo sollevato il problema delle liste d’attesa nella sanità, ci hanno risposto con dei numeri. Noi abbiamo scelto di portare delle persone, cittadini che hanno raccontato senza timore le proprie esperienze, mostrando cosa significhi concretamente dover attendere mesi per ottenere una visita o un esame diagnostico». A dirlo è Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e vice coordinatrice regionale del partito con delega alla Romagna, L’incontro ha messo a nudo le criticità del sistema sanitario locale, dando voce a pazienti costretti a fare i conti con agende bloccate, prenotazioni slittate ben oltre i termini di legge e tempi d’attesa che in diversi casi sfiorano i tre anni. Un quadro che ha spinto gli azzurri a lanciare una mobilitazione sul territorio: domani, nella sede di piazza Saffi, si tornerà a raccogliere le firme per tenere alta l’attenzione e chiedere il rispetto dei percorsi di tutela.

Al centro della battaglia di Forza Italia c’è , appunto, il rispetto delle normative vigenti sui tempi massimi previsti dalle classi di priorità standard: 72 ore per le urgenze, 10 giorni per le brevi, 30 giorni per le visite e 60 per gli accertamenti differibili, fino ai 120 giorni per le programmate. «I termini non vengono rispettati», ha incalzato Tassinari, ricordando che se il servizio pubblico non garantisce i tempi stabiliti, la legge riconosce al cittadino il diritto di effettuare la prestazione in regime di intramoenia o presso strutture private accreditate pagando esclusivamente il solo ticket, se dovuto. «Non condividiamo la reazione dell’Ausl, chiediamo uno sforzo ulteriore - prosegue la parlamentare -. Il nostro è un problema organizzativo e gestionale: abbiamo ottimi professionisti, ma serve il rigoroso rispetto della norma. Le liste d’attesa non sono una questione di statistiche, ma un peso enorme che incide sulle famiglie e sui soggetti più fragili. Il nostro obiettivo non è alimentare polemiche, ma trovare risposte concrete».

A conferma di quanto sostenuto da Forza Italia, diverse le testimonianze emerse. Valerio Roccalbegni ha raccontato di una prenotazione effettuata a luglio 2026 e slittata fino a novembre 2027, con l’unica alternativa del pagamento privato per accorciare i tempi. Un copione già vissuto altre due volte in passato per il presidente della Fiera di Forlì. Storie analoghe arrivano da altri pazienti: a un cittadino, per un ecocolordoppler differito a 60 giorni, è stato offerto il primo posto disponibile a Torre Pedrera a gennaio, senza alcuna proposta di ricorso all’intramoenia. «L’ospedale di Forlì è l’unico ad avere le liste chiuse - dice l’azzurro Joseph Catalano - e, ad esempio, al Bufalini rimandano le prestazioni a maggio 2028». La testimonianza di Rina Ravaioli, 82 anni e cardiopatica, ha acceso i riflettori sulla mole di visite ed esami di controllo necessari per chi convive con patologie croniche: dalla gastrite alla maculopatia (con prima visita oculistica nel 2028), fino a problemi otorinolaringoiatrici che l’hanno spinta a rivolgersi al Cau questa estate e, per disperazione, a strutture private a pagamento a causa dell’impossibilità di girare autonomamente o di ottenere risposte in tempi congrui dal Cup, Un’altra cittadina, invece, è stata costretta a ripetuti tentativi telefonici per poter effettuare una densitometria ossea di controllo, disponibile solo a maggio 2028. E un ulteriore caso limite è stato segnalato dalla stessa Tassinari per una colonscopia prescritta ad agosto ad una donna anziana e fissata addirittura a gennaio 2029.