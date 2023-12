Forlì. Sanità, 4 primari del Morgagni-Pierantoni raccontano l’esperienza in Cina

Quattro primari forlivesi hanno trascorso una settimana all’interno dell’ospedale cinese di Lishui per uno scambio, reciproco, di competenze professionali ed operative. A volare nel continente asiatico ai primi di dicembre sono stati Giorgio Ercolani, direttore dell’unità operativa di chirurgia e terapie oncologiche avanzate di Forlì, Fabio Tarantino, direttore dell’ Unità operativa di emodinamica provinciale, Roberta Gunelli, direttrice dell’ Unità operativa di urologia di Forlì e Carlo Fabbri, direttore della Unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Forlì e Cesena. Il nosocomio cinese di Lishui, affiliato al polo universitario, copre un’area popolata da 2,7 milioni di abitanti e ha una disponibilità di 2.100 posti letto. Collabora con Università di tutto il mondo, ha 69 centri di ricerca clinica e tecnica e si caratterizza per i suoi interventi e trattamenti minimamente invasivi. «è una grandissima opportunità per il nostro ospedale – ha spiegato Giorgio Martelli, direttore del “Morgagni – Pierantoni” – perché è estremamente utile per la crescita professionale dei nostri professionisti potersi confrontare, sia sul piano teorico che operativo, con altre realtà sanitarie».

«Nei prossimi mesi – aggiunge Ercolani - verranno colleghi più giovani di varie specialità che si fermeranno nel nostro ospedale. Era la prima volta che visitavo strutture sanitarie cinesi e oltre ad aver apprezzato l’organizzazione e la disponibilità di risorse tecnologiche, sono rimasto impressionato dagli elevati numeri di attività dell’area chirurgica che, sicuramente, ci permetteranno di poter iniziare proficue collaborazioni scientifiche. Sono, infine, lieto di annunciare che il presidente dell’ospedale di Lishui mi ha chiesto la possibilità di svolgere una docenza part time nel loro nosocomio».

«Le giornate trascorse in sala operatoria – racconta Gunelli - ci hanno permesso di entrare nel vivo della loro attività quotidiana ed abbiamo potuto constatare come la loro tecnica chirurgica sia preferibilmente indirizzata alla mininvasività come nella nostra realtà. E’ molto stimolante poter condividere la loro esperienza di medicina tradizionale con la possibilità di trasferire parte di queste loro competenze nella nostra prassi quotidiana e sarà certamente importante lo scambio che avverrà nei prossimi periodi quando potremo condividere la nostra esperienza di chirurgia robotica per consentire loro di iniziare in maniera più rapida e sicura questo percorso tecnico presso il loro ospedale».

«Vi sono certamente delle differenze rispetto alla nostre pratiche cliniche – aggiunge Tarantino - e lo scambio di informazioni e di conoscenza, che ho potuto effettuare con i colleghi cardiologi è stato molto stimolante e porterà sicuramente a delle collaborazioni professionali e scientifiche nel prossimo futuro». <Ovviamente vi sono differenze concrete su molti ambiti – riflette Fabbri - e in gastroenterologia è molto sentita la necessità di potenziare i percorsi di screening, in particolare del colon-retto. Ci auguriamo infatti di migliorare anche nella nostra comunità i livelli di adesione».