Forlì, sabato la corsa dei Babbi Natale per lo Ior: ecco come iscriversi

Cinque chilometri con il berretto rosso e la casacca di Babbo Natale, di corsa o camminando, per celebrare lo spirito delle feste in modo divertente e salutare: parte sabato 23 dicembre alle 15 da Formì la “Babbo Running” , l’evento ludico-motorio di carattere non competitivo che animerà le strade della città di Forlì. L’iniziativa pone un accento particolare sul sostegno alla lotta ai tumori, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo. L’appuntamento per chi vuole partecipare è alle 13, quando verranno distribuiti i kit della corsa. Le iscrizioni sono aperte online fino al 22 dicembre sul sito www.babborunning.it/forli e in loco il giorno dell’evento.

I partecipanti possono scegliere tra due opzioni di iscrizione, una da 6 euro che dà diritto a cappellino, sacca e pettorale brandizzato, la seconda da 10 euro per un vestito completo da Babbo Natale, sacca e pettorale. Sono attesi appassionati di tutte le età, per un autentico “street show” pre-natalizio, ironico e divertente, un modo diverso dal solito per scambiarsi gli auguri di Natale.