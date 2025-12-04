Forlì, sabato 6 dicembre il benvenuto ai 184 bimbi nati tra agosto e ottobre

Si svolgerà sabato 6 dicembre alle 10 in Salone Comunale, la cerimonia di benvenuto ai piccoli, nuovi cittadini forlivesi che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le società del Gruppo Livia Tellus Romagna Holding – Forlifarma Spa, Forlì Multiservizi Integrati, Alea Ambiente –, il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, Fondazione “Angelo Masini” e Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi”, promuove periodicamente sin dal 2021 per accogliere e festeggiare bambine e bambini nati durante l’anno.

Quello di sabato sarà il quinto e ultimo appuntamento del 2025 del progetto “Nuovi Nati Nuovi Genitori” e coinvolgerà le famiglie dei piccoli residenti in città che hanno visto la luce nei mesi di agosto, settembre e ottobre di quest’anno. A ricevere, attraverso una lettera di felicitazioni, l’invito a partecipare con i propri figli alla cerimonia, sono stati i genitori di 61 bambini nati ad agosto, 60 a settembre e 63 ad ottobre per un totale di 184 nuovi nati.

Durante il momento conviviale d’accoglienza e saluto, al quale parteciperanno il vicesindaco con delega alle Politiche per la Famiglia, Vincenzo Bongiorno, gli amministratori di Forlifarma, FMI e Alea, e i rappresentanti delle associazioni e istituzioni partner dell’iniziativa, si terranno letture animate, momenti di intrattenimento musicale e verranno illustrati i benefici che ogni soggetto promotore mette a disposizione delle nuove famiglie forlivesi sin dai mesi precedenti la nascita, fino ai primi anni di vita dei bambini.

Un “pacchetto di opportunità” che diventa un vero e proprio Kit di Benvenuto che sabato, presenziando in Salone Comunale, ogni famiglia invitata potrà ricevere.