Forlì. Rosaria Tassinari: «Aprire un tavolo per inserire la Ravegnana tra le priorità»

L’allargamento della Ravegnana è ancora in fase di progettazione e per il momento non sembra essere tra le priorità di Anas che è in attesa dei finanziamenti statali, intanto la stato dell’asfalto e della strada è sempre più degradato e non si vedono interventi di manutenzione. Di certo l’alluvione non ha aiutato, la situazione del manto stradale è peggiorata anche a causa del maltempo con toppe ovunque e righe che delimitano la carreggiata in certi tratti quasi invisibili. L’unico collegamento tra Forlì e Ravenna ritenuto strategico dalle due città come affermato in più occasioni da amministratori, imprenditori e associazioni sembra essere ancora lontano dall’essere potenziato e messo in sicurezza con l’allargamento della carreggiata e l’introduzione di alcune varianti all’altezza dei paesi. Nell’elenco delle strade indicate dalla Regione Emilia Romagna per l’accordo quadro Anas-Ministero la Ravegnana non figura proprio. Allo stato attuale il progetto preliminare è stato completato, manca quello esecutivo, ma soprattutto mancano i soldi. Insomma, della “nuova Ravegnana” ai piani alti non se ne parla più da un pezzo, intanto le condizioni della strada peggiorano ogni giorno e anche quest’anno gli incidenti stradali non sono mancati. «L’Anas ha completato il progetto preliminare, deve fare quello esecutivo ma servono finanziamenti statali che per il momento non ci sono – afferma l’assessore regionale Andrea Corsini – sulla manutenzione possiamo fare segnalazioni e cercare di sollecitare perché venga inserita nel piano manutenzioni di Anas, sul fronte progettuale noi abbiamo investito un milione di euro, ora tocca a Anas e Ministero andare avanti. Sono partiti diversi cantieri Anas nel Ravennate: un tratto verso il porto, la tangenziale di Ravenna e a breve partiranno quelli della variante sulla statale 16. I cantieri aperti sono tutti provenienti da programmazioni più vecchie rispetto a quella della Ravegnana, che in questo momento non è tra le priorità. Però non è vero che è tutto fermo, le pressioni le stiamo facendo, io sarò a Roma il 15 novembre e cercherò di parlare con l’amministratore delegato di Anas».

Rosaria Tassinari, deputata forlivese di Forza Italia, si sta interessando alla questione e garantisce impegno su questo fronte. «Sono in contatto con il sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti Tullio Ferrante – afferma Tassinari – l’accordo di programma tra Governo e Anas non è ancora stato chiuso, per il momento nelle strade segnalate dalla Regione Emilia Romagna al Ministero come priorità non figura il tratto della Ravegnana tra Forlì e Ravenna, è infatti indicato solo il tratto di Ss 67 che va dallo svincolo di Punta Marina a Marina di Ravenna. Normalmente l’elenco dei lavori avviati avviene sulla base delle indicazioni regionali. Tra Governo e Regione Emilia Romagna è ancora in corso una interlocuzione quindi l’auspicio è quello che venga inserita anche la Ravegnana tra le priorità, mi aspetto che la situazione venga vagliata e valutata anche per le condizioni della sede stradale e per l’importanza che ha quell’arteria. Io posso fare pressione sul sottosegretario Ferrante per la necessità di curare questa parte, ma bisogna fare squadra. Andrebbe aperto un tavolo che coinvolga Ministero, Regione, Provincia e i comuni interessati. Le criticità dell’area inducono a fare una valutazione, visto che risulta che sia in discussione, ma dipende dalla volontà di diversi interlocutori. Un primo passo da fare sarebbe quello di inserirla nelle priorità indicate dalla Regione, la Ravegnana è strategica per il nostro territorio, così come la via Emilia bis. Da parte mia cercherò di interessare il ministero sul tema e porterò avanti le istanze del territorio».