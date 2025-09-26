Forlì, ritorna il film festival dei cortometraggi Sedicicorto

La città di Forlì si prepara a diventare per dieci giorni la capitale del cortometraggio, grazie al “Sedicicorto International Film Festival”, rassegna giunta alla ventiduesima edizione che si terrà dal 3 al 12 ottobre. Una manifestazione che nel corso degli anni si è guadagnata la ribalta mondiale, come testimoniano gli oltre tremila cortometraggi inviati ogni anno con soltanto 159 scelti in rappresentanza di 55 paesi, e che farà diventare la città di Forlì un punto di riferimento per registi, appassionati e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, a cui si aggiunge un ricco palinsesto di eventi speciali, incontri, workshop, ed una sezione industry dedicata agli addetti ai lavori. “Tutti gli anni è una scommessa - dice Gianluca Castellini, fondatore di Sedicicorto -. La ventiduesima edizione sarà legata principalmente agli accadimenti nel territorio palestinese e negli altri teatri di guerra. Nace anche un’iniziativa specifica, ovvero “Un quadro per la pace”. Abbiamo acquistato un’opera di un’artista palestinese da consegnare ad uno dei festival cinematografici italiani che si è contraddistinto come portatore di un messaggio di pace, è stato scelto quello di Torino”. Sono ben 8 le sezioni in concorso e in occasione dei 50 anni della pellicola Amici Miei, una di queste è dedicata al film di Mario Monicelli (così come il poster ufficiale di “Sedicicorto” e la mostra allestita nella galleria Manoni 2.0). Il fondatore, tra l’altro, rilancia: “Abbiamo pensato anche a un cineforum per valorizzare la Forlì cinematografica, un progetto da rafforzare anche in vista della candidatura a capitale italiana della Cultura 2028. L’idea è quella di creare un museo a cielo aperto nella zona del San Luigi dove collocare sculture che ricordano personaggi forlivesi del cinema come Olga Mambelli, Diego Fabbri solo per citarne alcuni”. Un’idea raccolta dal vicesindaco Vincenzo Bongiorno: “Mi piace la proposta, è da approfondire. Speriamo, anzi che sia di buon auspicio visto che Forlì è già capitale del cortometraggio e che proprio oggi (ieri ndr) consegnamo il dossier”. Tornando al festival, anche quest’anno verrà dato spazio ai riconoscimenti attribuiti a personalità del mondo del cinema: a Forlì i Manetti Bros per ritirare il premio alla carriera, Martina Scrinzi per il premio generazione g. Premiata anche l’attrice bolognese Elisabetta Cavallotti, l’autore emergente Gian Luca Zonta e il forlivese Matteo Lolletti per Interno 18, psicodramma ambientato alla diga di Ridracoli. Non mancheranno momenti di confronto e approfondimento nella sezione Industry dove si parlerà di intelligenza artificiale, che ha già visto ridurre nell’ultimo anno gli addetti ai lavori nel settore cinematografico, e dei Festival dell’Emilia-Romagna con Cna. “Esistono molte realtà in Regione - sottolinea Joana Fresu de Azevedo, co direttrice artistica di Sedicicorto -, che però molto spesso lavorano in maniera sconnessa. Questa è un’opportunità per aprire un dialogo e un confronto da poter portare avanti anche dopo”. Spazio anche alle scuole, saranno 3.000 gli studenti, tra medie e superiori, che visioneranno i corti delle sezioni MenoD5 e Apollo. Per tutte le informazioni sul programma consultare il sito www.sedicicorto.it.