Forlì, ristoranti verso il tutto esaurito per Natale, Santo Stefano e Capodanno

C’è chi ha già registrato il tutto esaurito e chi ha ancora qualche tavolo libero ma, in generale, c’è soddisfazione tra i ristoratori che registrano un buon trend di prenotazioni sia per il pranzo di natale che per Santo Stefano. Dai borghi dell’Appennino alle colline, la risposta del pubblico conferma un forte interesse per la ristorazione di qualità, dove tradizione culinaria e atmosfera familiare fanno la differenza. La Trattoria del Cervo a Premilcuore si prepara a vivere un Natale da tutto esaurito. “Siamo aperti sia a Natale che a Santo Stefano a pranzo - spiegano i gestori -. Per il 25 dicembre siamo già pieni da un po’, mentre per Santo Stefano c’è ancora qualche tavolo piccolo disponibile”. Protagonista sulle tavole imbandite sarà un menù che affonda le radici nella storia gastronomica locale. “A Natale proponiamo un menù fisso, mentre il 26 dicembre lavoriamo alla carta”, spiegano. Nel piatto, gli immancabili protagonisti della tradizione romagnola: “non mancheranno ovviamente i cappelletti in brodo così come le nostre tagliatelle al ragù di lepre. Siamo conosciuti per la pasta fatta in casa, la selvaggina, i funghi e i tartufi”. Sono, poi, quasi esauriti i posti disponibili anche per il cenone di Capodanno: “il menù - rivelano - sarà tutto basato su funghi, tartufo e cacciagione. Siamo molto contenti - concludono - da qualche anno a questa parte abbiamo visto una crescita costante”. Spostandosi verso la pianura, anche Il Fienile, alle porte di Forlì, è pronto per imbandirsi a festa e accogliere i clienti per le prossime festività. “”Le prenotazioni per Natale e Santo Stefano sono in numero forse lievemente inferiore rispetto all’anno scorso, ma c’è più selezione e maggiore marginalità - spiega Mike Cimini, titolare assieme al fratello Alexander -. Noi siamo aperti sempre 7 giorni su 7, a parte casi straordinari. Per noi anche il pranzo del 26 è come un secondo Natale. Il Capodanno, invece, organizziamo una cena più ricca e festosa, seguita da uno spettacolo di fuochi d’artificio, ma poi chiudiamo perché il primo gennaio siamo aperti”. Anche in questo caso, il 25 il menù è fisso mentre il 26 si ordina alla carta. “Un tempo facevamo entrambe le cose perché i costi e le materie prime lo permettevano - spiega Cimini - adesso invece sia a Capodanno che a Natale facciamo un unico menù: carne a Natale, pesce a Capodanno”. Non mancano, però, le attenzioni per tutti: “Ovviamente c’è un menù vegetariano e uno per i bambini con porzioni più adeguate”. Un trend positivo, dunque, confermato anche da Ascom- Confcommercio: “Il settore sta registrando numeri molto molto interessanti ed importanti - commenta il direttore, Alberto Zattini -. Il pranzo nei ristoranti rappresenta per tutti noi un modo per socializzare, per stare in mezzo alle persone. I risultati positivi che stanno riscuotendo i ristoranti in questi anni lo testimonia, perché è sempre stato un trend in continua scesa, nonostante le difficoltà legate ai consumi delle famiglie”. A casa o al ristorante, i forlivesi non risparmieranno per festeggiare il 24 e il 25. “Oggi i forlivesi sono divisi tra due grandi categorie - ragiona Zattini - : quelli che vanno al ristorante con famiglia, amici o parenti e quelli che preparano da mangiare in casa. Tant’è che sia i ristoranti, ma anche tutta l’enogastronomia sta registrando risultati molto importanti con la vendita dei prodotti della nostra tradizione culinaria. Se si deve fare qualche rinuncia per far quadrare i conti, dunque, ad essere sacrificato non è il palato: “se c’è bisogno di guardare alla capacità di spesa - rileva Zattini . La tendenza è quella di preferire una cena in più o due giorni fuori porta, magari a discapito di un altro acquisto nell’abbigliamento che fino a qualche anno fa era considerato una priorità”.