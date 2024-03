Forlì, ristoranti già con il tutto esaurito

FORLI. “Nel nostro territorio i ristoranti per Pasqua e Pasquetta hanno già il tutto esaurito. Le famiglie si sono mosse per tempo, per riuscire a trovare un posto dove pranzare insieme”. Parte da questo dato di fatto, frutto di colloqui con diversi associati, la riflessione di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio. Per quanto riguarda il menù, si punterà sul classico, a cominciare dall’agnello. “Tanti ristoranti, andando incontro alle richieste dei clienti, hanno scelto di proporre non un menù completo, ma alla carta. Durante il periodo pasquale alcuni pubblici esercizi, specialmente in città, hanno poi scelto di restare chiusi”. Chi resta aperto, “però, ha di fatto esaurito i posti”. Nel Forlivese “stiamo notando, ragionando con ristoratori e associati, che c’è una straordinaria voglia di socialità da parte dei nostri cittadini. Sempre più locali hanno i tavoli pieni, il sabato sera, con settimane di anticipo”. Il sold-out per domenica e lunedì prossimi, “è dovuto, presumo, anche al meteo (sono previste leggere piogge nel fine settimana)”. Stanno andando “molto bene anche le vendite di colombe, uova pasquali e vini”. In sostanza “dal punto di vista del settore della ristorazione, c’è grande soddisfazione”. In molti “sono venuti e verranno per vedere la mostra sui Preraffaelliti ai Musei San Domenico. Si tratta di un magnete decisivo, capace di attrarre turisti anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Siamo certi che verranno registrati numeri importanti”.