Forlì, ripresi i lavori per le rotatorie in viale Italia

Dopo una quarantina di giorni sono ripresi i lavori per la realizzazione delle due nuove rotonde in viale Italia. Effettivamente, per problemi tecnici, c’è stato uno stop improvviso al cantiere durato diverso tempo che ha generato malcontento tra residenti e le attività della zona a seguito dei disagi che ne sono conseguiti. «Ci sono stati dei problemi tecnici che hanno riguardato alcune misure sbagliate – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani –. Contemporaneamente si sono registrate difficoltà a gestire nello stesso momento l’intervento sul canale di Ravaldino. Nonostante queste criticità, che fortunatamente sono state risolte, il cantiere è già ripartito».

Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di due rotatorie: la prima in corrispondenza dell’intersezione con le vie Forlanini e Battuti Rossi e la seconda tra via Della Grata e via Casamorata.

