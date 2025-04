Forlì, riparte il treno della musica e della solidarietà

E’ pronto a ripartire un treno carico di musica, creatività, voglia di condividere nuove esperienze e solidarietà. Dal 24 al 27 aprile torna il “Long train running”, iniziativa dell’associazione culturale Demodè di Forlì, nata dall’idea di Andrea Marelli e che si avvale della direzione artistica di Diandra Danieli e della collaborazione di Riccardo Lolli, giunta alla terza edizione. Dopo due viaggi all’estero quest’anno si riscoprirà l’Italia, anche se la località esatta rimane un mistero per i cinque giovani musicisti che sono stati selezionati dagli organizzatori per esibirsi nelle piazze e nelle strade delle località tappa del “Long train running”.

«Quest’anno ogni giornata sarà tematica, cioè ai partecipanti saranno consegnati degli accorgimenti e comportamenti da seguire» spiega Marelli. «Dopo Norimberga e Lubiana delle prime edizioni – interviene Diandra Danieli – abbiamo scelto di stare in Italia per riscoprire le nostre radici e le bellezze che ci sono».

I giovani che parteciperanno quest’anno sono Greta Volpi, ventenne romana; Ilaria Fanti, 21 anni; Kaloxs, ventenne di Potenza, già nell’orbita della trasmissione “Amici”; Grè, 18enne di Castrocaro, unico romagnolo; Dario Panico, chitarrista 18enne di Roma. Compito dei musicisti, come già nelle precedenti edizioni, esibirsi in strade e piazze, davanti a un pubblico improvvisato che potrà “ricompensare” con le proprie donazioni gli artisti. I soldi raccolti, tolte le spese per il viaggio, saranno destinati a progetti solidali. Quest’anno sono state identificati il progetto della Fratenita di Romena, di Pratovecchio, per la realizzazione di un forno per il pane a Cerro Punta, in Paraguay, attorno al quale si sta costruendo un villaggio, e quello della associazione “Lo scoiattolo”, che si occupa di adozioni e cooperazione internazionale, per la realizzazione di una biblioteca in Cambogia per promuovere istruzione e cultura tra i giovani. «Per finanziare il viaggio – riprende Marelli – abbiamo attivato una raccolta fondi su Gofundme, ancora attiva perchè la cifra necessaria non è stata raggiunta. Abbiamo tante donazioni da tutta Italia, ma stranamente proprio da Forlì ne arrivano meno. Il Comune, con l’assessora Paola Casara, ci sostiene e abbiamo avuto aiuti, tra gli altri, da Trattoria “Da Mario” di Rocca delle Caminate e ristorante “Crudo” di via dei Filergiti, che organizzeranno anche serate con i protagonisti del “Long Train Running”».