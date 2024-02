Forlì, Rinaldini: “Il centrosinistra unito può vincere”

Dopo mesi di trattative il centrosinistra si presenterà compatto e con una coalizione di campo largo alle amministrative di giugno. La convergenza è stata trovata attorno alla figura di Graziano Rinaldini, ex direttore di Formula Servizi, che correrà per la poltrona di sindaco.

In passato ha detto tanti no a chi le chiedeva di candidarsi a sindaco di Forlì. Cosa l’ha spinta a scendere in campo?

«Intanto la ritrovata unità del centrosinistra che mi ha fatto valutare positivamente un’eventuale campagna elettorale, poi il clima diverso che si è venuto a creare all’interno del Pd. La congiunzione di questi due fattori mi ha spinto ad accettare la candidatura. Dalla mia città ho ricevuto tante possibilità per cui è arrivato il momento di restituirle qualcosa e mettere le mie competenze maturate negli anni a servizio di Forlì».

Per la prima volta il centrosinistra si presenterà unito e attorno alla sua figura si è costituita una coalizione di campo largo. È l’arma in più per vincere?

«Il fatto che tutte le parti politiche progressiste siano compatte è sicuramente un valore aggiunto, anzi mi auguro che possano unirsi anche altre forze perché tutto ciò renderebbe ancora più appetibile la competizione elettorale».

A che punto è la stesura del suo programma?

«L’mportante adesso è costruire un programma ascoltando cittadini, associazioni e aziende per capirne i bisogni. Dovremo prendere delle decisioni fondamentali. Tra queste anche quella di dotare l’intero patrimonio di edifici pubblici di pannelli solari, attualmente solo pochi edifici li hanno. Vanno fatti incontri e pianificazione a lungo termine per trovare strumenti finanziari adeguati per andare in questa direzione».

