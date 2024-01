Forlì, Rinaldini alla prova della coalizione di centrosinistra

Il Pd converge sulla figura di Graziano Rinaldini, ex direttore di Formula Servizi, come candidato sindaco. Quella dei dem, però, è una proposta che dovrà essere vagliata da tutta la coalizione di centrosinistra. Come noto, i dem da tempo corteggiavano Graziano Rinaldini, il quale pubblicamente ha sempre fatto un passo indietro. Tra i nomi spesi come papabili candidati sin dall’inizio ci sono stati anche quelli della segretaria della Cgil Forlì-Cesena, Maria Giorgini, e dell’ex primario Claudio Vicini. «Il passaggio negli organismi dirigenti fa parte dello statuto del nostro partito e garantisce trasparenza e massima condivisione delle decisioni – spiegano i segretari territoriale e comunale, Gessica Allegni e Michele Valli -. Considerata la sfida fondamentale che Forlì rappresenta per tutto il territorio, lo scopo della riunione era quello di vagliare una proposta con cui confrontarsi con le altre forze della coalizione, che garantisse un’alternativa forte e credibile all’attuale governo della città. Le direzioni hanno trovato convergenza unanime sul nome di Graziano Rinaldini, che ringraziamo per essersi messo a disposizione». Da qualche tempo, infatti, si è aperto un confronto tra Pd, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, i socialisti e il gruppo consiliare Forlì e Co, mentre al momento sembra restare fuori dai giochi Italia Viva.