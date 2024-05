Forlì ricorda l’alluvione

A un anno dalla terribile alluvione, l’Amministrazione comunale di Forlì ha organizzato una cerimonia istituzionale ed ha predisposto, in collaborazione con Comitati di Quartiere, Scuole, Associazioni, Gruppi e Cittadini, un programma di iniziative che propone momenti di commemorazione e di riflessione. Il pensiero che accomuna i promotori degli eventi è rivolto a mantenere la memoria di quanto accaduto e anche a dare un segnale di unione e speranza all’intera CIttà. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini con una particolare attenzione a coloro che nel momento dell’emergenza si sono adoperati per portare aiuto e sostegno alle persone colpite. Come gesto simbolico di condivisione, nelle giornate del 16 e 17 maggio 2024, tutti i cittadini sono invitati a esporre all’esterno delle proprie abitazioni drappi bianchi e rossi, colori simbolo della Città.

Giovedì 16 maggio

La cerimonia, alla presenza del Sindaco Gian Luca Zattini e dei rappresentanti istituzionali, è in programma giovedì 16 maggio, alle ore 17.00, con inizio presso Porta Schiavonia dove avverrà lo scoprimento di un monumento raffigurante due “Angeli del fango”, inteso a rendere perpetuo il ricordo del disastroso evento, a ribadire la tenace volontà della comunità forlivese di rinascere prontamente e a esprimere riconoscenza per la generosa solidarietà ricevuta. La presentazione dell’opera, realizzata da Ido Erani, sarà caratterizzata da un momento di valore simbolico con Danilo Rossi e Moreno il Biondo che eseguiranno una versione di Romagna Mia, evocando il canto che accompagnò l’opera di lavoro e solidarietà messa in atto l’anno scorso da migliaia di volontari. Da Porta Schiavonia partirà un corteo silenzioso che raggiungerà piazza Saffi dove, alle ore 18.00, è prevista la santa messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro Livio Corazza. In piazza saranno presenti, con propri mezzi operativi, delegazioni della Protezione civile, del Soccorso, delle forze dell’ordine, delle forze armate e del volontariato. Il programma proseguirà dalle ore 19.00 con un “Omaggio in musica” a cura delle Associazioni musicali forlivesi che si concluderà alle ore 20.30. In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso il Pala Romiti - via Sapinia n.40.

Sempre nella giornata di giovedì 16 maggio, alle ore 21.00, è prevista la cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica di Cristiano Frasca “Con i piedi nel fango”, un racconto ai margini della cronaca, a cura del quartiere Foro Boario San Benedetto. Sede: Circolo Inzir - Quartiere San Benedetto - via Bezzecca, 10.

Venerdì 17 maggio

La città si ferma. Alle ore 10.00 è proposto a tutto il territorio comunale - istituzioni, aziende, studenti e cittadini - di fermarsi un minuto per unirsi nel silenzio e nella riflessione.

Nel corso della mattinata sono in programma due iniziative in ambito scolastico. La prima avrà inizio alle ore 9.30, al Palazzetto dei Romiti di via Sapinia 40, dove è previsto un incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo n.5 “Tina Gori” nel quale studiano giovani dei Quartieri Cava, Villanova e Romiti. Nell’occasione verrà presentata un’opera artistica realizzata dall’artista, vittima dell’alluvione, Delio Piccioni. La partecipazione è aperta anche a tutti i cittadini.

