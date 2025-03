Forlì ricorda il fotografo Massimo Zattoni

Un incontro per ricordare il fotografo forlivese Massimo Zattoni, scomparso nel 1990 in un tragico incidente. L’appuntamento è per venerdì alle 17 nella sede dell’Ail in viale Roma, 88. A partire dal 1977 Zattoni iniziò l’attività di fotografo e cronista collaborando con quotidiani e periodici come “Il Forlivese”, “L’Unità”, “Il Resto del Carlino”, il “Corriere della Sera” per il quale realizzò tre servizi sul fenomeno delle discoteche in Romagna che in quegli anni stava esplodendo, “I Giganti del Basket”, “Super Basket” e diverse riviste musicali. «L’affetto per la propria città lo portò a documentarne la quotidianità, a seguirne gli avvenimenti principali e a rappresentare gli aspetti meno conosciuti della sua generazione – ne traccia un profilo lo storico Gabriele Zelli che ha dedicato a Zattoni il volume “La memoria visiva di Forlì” –. Nei suoi scatti Zattoni descrisse la vita sociale, politica, sportiva della città e gli avvenimenti drammatici di portata più ampia, come l’incidente aereo che condusse alla morte Serafino Ferruzzi nel dicembre del 1979». Il fotografo forlivese, inoltre, raccontò le trasformazioni culturali e di costume della Forlì degli anni Ottanta.

Dal 1991 il Liceo Scientifico Statale “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì, dove Massimo Zattoni si è diplomato, organizza un concorso fotografico riservato agli studenti della scuola. «Venerdì – annuncia Zelli – verranno proiettate una serie di immagini che danno una panoramica del suo impegno come fotografo». Nel 2018 l’archivio fotografico di Massimo Zattoni è stato donato dalla madre Floriana Flamigni all’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì dove sono conservate 13.700 fotografie, scattate fra il 1977 e il 1990. In occasione dell’incontro interverranno i familiari di Massimo Zattoni, Martina Minguzzi, presidente Ail Forlì-Cesena, Fabrizio Monti, archivista e ricercatore e lo stesso Gabriele Zelli. La scelta sul luogo non è del tutto casuale. «Come fotografo Zattoni ha raccontato il sociale – dice la presidente Minguzzi –, proprio il contesto in cui opera l’Ail». Ai partecipanti sarà consegnata copia del volume “Massimo Zattoni (1961-1990): La memoria visiva di Forlì” a cura di Gabriele Zelli. E’ gradita un’offerta libera, tutto il ricavato sarà destinato ad Ail che, attraverso le sue campagne, vuole implementare e rendere strutturale il servizio di assistenza domiciliare inserendo la figura dello psicologo e del fisioterapista. È gradita la prenotazione via email info@ailforlicesena.it, whatsapp 331. 3280989 o chiamando allo 0543.782005 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.