Forlì. Richiesta di riconoscimento delle agevolazioni tariffarie previste da Arera

In riferimento alla possibilità per i cittadini residenti in zone alluvionate di presentare la richiesta di riconoscimento delle agevolazioni tariffarie previste da Arera con delibera 535/2023/r/com, il Comune di Forlì precisa che il possesso dei requisiti (compromissione dell’integrità funzionale della propria abitazione principale) può essere dimostrato attraverso la citazione di un’ordinanza di sgombero, di evacuazione oppure riportando il numero di protocollo della domanda Cas o Cis, se accolta favorevolmente.

In subordine, può essere riportata la deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 30/11/2023 con la quale è stata approvata l’ultima versione della cartografia delle zone alluvionate del Comune di Forlì.

In allegato, il link con tutte le informazioni e il link per il modulo di richiesta.

https://www.gruppohera.it/-/proroga-sospensione-arera