Forlì. “Rete amica” a sostegno degli anziani, coinvolte nelle attività 1.473 persone dai 65 ai 100 anni

Il terzo settore rafforza, sempre di più, la sua rete a sostegno degli anziani per scacciare la solitudine, incentivare la giusta attività fisica e favorire il benessere psicofisico. Sono state 1.473 le persone, di età compresa tra i 65 e i 100 anni, coinvolte nelle attività proposte nel 2023 da “Rete amica”, coordinamento di 36 realtà del terzo settore che collaborano insieme da una decina di anni anche grazie al sostegno economico della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la collaborazione con l’Unità anziani del Comune di Forlì. Una serie di proposte, realizzate non solo a Forlì, che hanno coinvolto anche 384 familiari, 185 volontari formanti, tra i 18 e gli 80 anni, e 55 realtà extra partenariato. «L’obiettivo comune – spiega Melissa Ficiarà della “Paolo Babini” – è cercare di costruire sul territorio una rete vicino alla casa delle persone fragili, in particolar modo delle persone anziane per contrastare la solitudine, promuovere l’invecchiamento attivo e favorire l’incontro tra le generazioni. La rete porta avanti sul territorio 9 progetti disseminati nel comune di Forlì, oltre che nei Comuni di Bagno di Romagna e Mercato Saraceno». Sono 7 i caffè per tutti, spazio di incontro conviviale dove trascorrere tempo assieme realizzati in altrettanti quartieri. «Qui – prosegue – sono presenti anche operatori professionali che svolgono azione di ascolto dei bisogni e di orientamento rispetto ai servizi socio sanitari». Tra le altre attività portate avanti dalla rete, tra le quali le camminate lente, ginnastica dolce, allenamento cognitivo per stimolare la memoria, sono nate anche alcune palestre sociali dove fare riattivazione motoria. «Le nostre attività – spiega Giorgio Verdecchia, presidente dell’associazione “Salute e solidarietà” – coinvolgeranno ulteriormente una nuova zona di Forlì, quella di San Martino-Grisignano. È già previsto un calendario di formazione fra aprile e maggio e a seguire lezioni teorico pratiche, condotte da specialisti, nella sala polivalente di Grisignano alle 20.30». Per continuare a consolidare tali reti di sostegno territoriali, Rete Amica promuove tre serate di avvicinamento al volontariato in partenza domani, dalle 17.45 alle 19.30, nella sala polifunzionale del villaggio Mafalda, in via Dragoni, 75/m. Seguiranno quattro incontri sull’autobiografia per chi fa o desidera fare volontariato all’interno dei Caffè per tutti.