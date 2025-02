Forlì, Rete 360 sul maltempo: “Serve un cambio radicale nella gestione del territorio”

Rete 360 chiede “un cambio radicale di paradigma nella gestione e considerazione del territorio alluvionato da parte delle Istituzioni, a partire dal Governo, Regione ed Enti locali, nel programmare e mettere in opera con urgenza la ricostruzione, a cominciare dall’attenzione che dev’essere rivolta al territorio appenninico da cui dipende la sicurezza della pianura e dei suoi abitanti”. LO fa con una presa di posizione dopo l’ultima ondata di maltempo. “Tra venerdì e sabato - si legge nella nota -, mentre l’Isola d’Elba e la Maremma andavano sott’acqua, la Romagna alluvionata ha rischiato grosso per l’ennesima volta, assistendo ad un pericoloso aumento idrometrico dei fiumi, sia a valle che in alcune località dell’appennino, e oltrepassando in più punti la soglia arancione. Tutto questo dopo una sola giornata di precipitazioni non eccezionali e persino di carattere nevoso sull’alta collina, cosa che ha impedito un aumento ulteriore del carico d’acqua sui bacini, aggiunta che avrebbe potuto essere fatale a valle, come la goccia che fa traboccare il vaso. Angoscia, preoccupazione e un’altra notte insonne vissuta nei quartieri alluvionati e dai territori appenninici, dove persone e imprese attendono ancora risposte, sia sui danni delle precedenti alluvioni, sia sui tempi e modalità di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Il progressivo deterioramento del territorio a monte delle città, sempre più fragile e lacerato dopo gli eventi del ‘23, sembra non riuscire più a trattenere nemmeno accumuli “normali” di pioggia, riversando bruscamente a valle il proprio disfacimento ad ogni precipitazione degna di nota, e facendo raggiungere soglie di allerta preoccupanti già nella fascia collinare/montana medio-alta: fenomeno un tempo legato a lunghi periodi di precipitazioni intense o al veloce scioglimento di grossi accumuli nevosi. Già dal pomeriggio di venerdì, invece, abbiamo registrato il raggiungimento della soglia arancione del Montone a Rocca San Casciano, così come altre importanti criticità su Rabbi e Bidente, unite a movimenti franosi lungo tutto l’arco appenninico sovrastante. È chiaro dunque che ciò che le persone in pianura, in particolare nel forlivese e nella bassa Romagna, hanno visto scorrere con preoccupazione sotto i ponti delle città, dipende dallo stato del territorio montano. Il nostro Appennino è in disfacimento, e si sta inesorabilmente riversando a valle, consegnando l’intero territorio ad uno stato di perenne emergenza. Come Rete360, denunciamo la mancanza generale di dibattito pubblico sul tema, nonostante esso sia al centro dell’interesse pubblico. Inoltre, la deforestazione degli alvei causa frequenti masse di piena come quella di venerdì, che erodono dall’interno gli argini spogliati di qualsiasi rinforzo, tanto che da Dovadola a Faenza gli esempi sono numerosi e i terrapieni posti illusoriamente a contenimento del letto fluviale sono stati presto spazzati via. Abbiamo visto, purtroppo, come un bel “raso al suolo” riscuote consenso per la visibilità dei “lavori che vengono fatti”. Che però questi mancano di senso, pare non interessi più di tanto, almeno fino alla tragica dimostrazione della loro stupidità. Come Rete360, crediamo sia giunto il momento di un cambio radicale di paradigma nella gestione e considerazione del territorio alluvionato da parte delle Istituzioni, a partire dal Governo, Regione ed Enti locali, nel programmare e mettere in opera con urgenza la ricostruzione, a cominciare dall’attenzione che dev’essere rivolta al territorio appenninico da cui dipende la sicurezza della pianura e dei suoi abitanti. Questo costituisce a nostro avviso un tema non più rinviabile, poiché è in esso - come dimostrato anche dall’evento appena concluso - che risiede il nodo cruciale affinché la Romagna intera possa pensare di “ripartire”, libera dalle angosce e dalle minacce che attanagliano la sua popolazione ad ogni allerta meteo”.