Forlì, retata anti-degrado negli immobili abbandonati: nove denunciati per invasione di edifici, due devono scontare condanne in carcere

Ben 10 pattuglie delle forze di polizia hanno proceduto, poco dopo l’alba, alla “bonifica” delle zone dismesse, con particolare riguardo all’area adiacente alla Stazione Ferroviaria di Forlì, ad alcuni stabili nel quartiere di Coriano e della zona industriale, e ad edifici in disuso e abbandonati nel quartiere Cà Ossi.

Mercoledì mattina Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale di Forlì, hanno effettuato in città una serie di controlli ad immobili in stato di abbandono, contro le situazioni di maggior degrado.

Gli approfonditi controlli delle unità interforze hanno consentito di rintracciare due cittadini stranieri, nei cui confronti erano pendenti provvedimenti di custodia in carcere: un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Torino in relazione a più episodi di rapine e furti e l’altro dalla Procura della Repubblica di Udine in relazione ad un episodio di resistenza a Pubblico Ufficiale, aggravato dalle lesioni.

Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di invasione di edifici.