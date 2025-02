Forlì, rapina in villa: picchiati e derubati due anziani

Aggrediti, picchiati, immobilizzati, sequestrati e derubati. Una serata da incubo per due anziani forlivesi residenti in via Castel Latino, rapinati da una banda di tre uomini che sono fuggiti con denaro, ma soprattutto gioielli e oro per un valore di circa 80mila euro. L’uomo 70enne, malmenato, ieri era ricoverato in osservazione nell’ospedale “Morgagni Pierantoni” per le ferite riportate nel brutale assalto.

Una banda che aveva preparato il piano di attacco nei minimi dettagli, entrata in azione intorno alle 20 quando la zona, comunque periferica è buia. Per arrivare all’abitazione bisogna superare una sbarra e poi una strada non asfaltata che conduce a tre diverse residenze. In quella dove sono entrati c’erano marito e moglie, colti di sorpresa dall’incursione: erano in tre, incappucciati, con i guanti, armati, e soprattutto molto determinati: accento dell’est Europa, non hanno esitato a colpire e spintonare la coppia per farsi consegnare gli oggetti preziosi e il denaro che avevano in casa. Secondo una primissima stima il bottino potrebbe aggirarsi intorno agli 80mila euro. La coppia è stata chiusa nel bagno per impedire o comunque ritardare il momento in cui sarebbe scattato l’allarme. Solo quando sono riusciti a liberarsi, dopo che con ogni probabilità i malviventi avevano perlustrato tutta la casa i derubati sono riusciti a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando di Forlì-Cesena, mentre i due rapinati hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari a causa dello choc e delle ferite riportate nei minuti infiniti dell’assalto. Gli uomini dell’Arma hanno raccolto le prime testimonianze e hanno effettuato i rilievi per evidenziare eventuali indizi per risalire agli autori del colpo, anche se i rapinatori erano coperti volto e mani proprio per rendersi irriconoscibili. Una rapina brutale, tanto che ieri il 70enne era ancora in ospedale. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.