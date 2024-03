Forlì. Rapina in pizzeria in pieno centro storico. Bottino di di 400-500 euro

Dopo il degrado e le violenze, il centro storico di Forlì continua ad essere nell’occhio del ciclone. Giovedì sera alle 22.30 quattro individui coperti con sciarpe e passamontagna, uno dei quali con un coltello, sono entrati alla pizzeria Altero di Corso della Repubblica e hanno portato via l’incasso, circa 400-500 euro.

«Tutto si è svolto in dodici secondi - racconta il titolare della pizzeria al taglio - sono entrati urlando, uno aveva un coltello e due si sono fiondati sul registratore di cassa. C’erano due dipendenti all’interno che non hanno potuto fare nulla, i quattro uomini avevano il viso coperto da un passamontagna e da felpe col cappuccio, è stata un’azione fulminea». Impossibile per i dipendenti presenti riuscire a fornire dettagli sull’identità dei quattro banditi che pare non avessero nessun accento particolare. «Abbiamo le telecamere nel nostro locale, hanno registrato tutto e abbiamo provveduto a consegnare le immagini ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Questa mattina (ieri, ndr) sono venuti a rilevare le impronte». Le forze dell’ordine stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e tramite i rilievi e le immagini delle telecamere sperano di risalire ai malviventi.

«Nel registratore di cassa c’erano circa 500 euro - prosegue il titolare - ma la cosa che preoccupa di più è che sia successa una cosa simile in pieno centro storico a un orario in cui ancora ci sono persone in giro, anche famiglie. Per fortuna non si è fatto male nessuno. In passato non abbiamo mai subito furti o rapine, non è normale che accada una cosa simile». Un episodio che spaventa ulteriormente i residenti del centro storico, dopo le segnalazioni di degrado e di violenza di cui si è parlato parecchio negli ultmi mesi. Si tratta di un episodio per il momento isolato, che non va trascurato e che comunque incide nella percezione di sicurezza di coloro che abitano e lavorano in centro.