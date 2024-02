Forlì. Ragazza aggredita salvata dalla telefonata di una passante. I carabinieri costretti a usare lo spray al peperoncino

FORLI’. Un 19enne di origini straniere è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti si sono svolti mercoledì 7 quando sul numero di emergenza 112 è arrivata la chiamata da una cittadina che parlava di un’aggressione a una giovane donna nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane, non appena è arrivata un’auto dei carabinieri, si è fermato permettendo alla donna di fuggire via. Ma non appena i militari gli si sono avvicinati il giovane si è scagliato contro di loro al punto che per contenerne l’aggressività è stato usato lo spray al peperoncino. Nel corso della colluttazione, uno dei militari intervenuti ha riportato lievi escoriazioni al volto e alla mano destra.

Il giovane, senza fissa dimora, una volta reso inoffensivo, è stato condotto nella caserma di corso Mazzini dove, espletate le formalità di rito, è stato arrestato.