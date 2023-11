Forlì. Raffiche di vento: disagi in città, diversi interventi dei vigili del fuoco

Il vento forte ha provocato diversi disagi anche a Forlì, ma per fortuna, per il momento, non si sono registrati danni ingenti. I vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono al lavoro dalle prime ore del mattino con 11 squadre in campo e hanno già effettuato una cinquantina di interventi in provincia. Nella città mercuriale si tratta soprattutto di rami caduti e di problemi a tende e insegne pericolanti che vanno messe in sicurezza. Le chiamate ai vigili del fuoco continuano ad arrivare e probabilmente entro sera cresceranno parecchio gli interventi.