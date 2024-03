Forlì, raffica di incidenti nelle prime ore di sabato: si ribalta con l’auto in viale Bologna, tremendo scontro in via del Canale

Una nottata e una prima mattinata di incidenti a Forlì, con un super lavoro per gli addetti alla sicurezza. Alle 4 di questa notte, una squadra della Sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta in Viale Bologna, all’incrocio con via Tricolore per un incidente stradale che ha visto coinvolta una unica vettura che si è cappottata. La squadra ha operato per estrarre l’unico occupante, un ragazzo di 20 anni, ed affidarlo al personale sanitario, sul posto i Carabinieri. Incidente in via del Canale: gamba fratturata

Un nuovo grave sinistro alle 5.40, quando una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta in via del Canale sempre per un incidente che ha visto una autovettura urtare un ostacolo fisso. La squadra ha operato per estrarre dall’abitacolo una persona per affidarla al personale sanitario, sul posto i Carabinieri. Un 52enne è stato trasportato all’ospedale con una gamba fratturata.

Auto contro autobus di linea Alle 7.14 una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta per un ulteriore sinistro in via Balzella, per un incidente che ha visto coinvolta una autovettura ed un autobus di linea. I Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre e soccorrere la persona all’interno della vettura.