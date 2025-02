Forlì, quasi 120 famiglie si sono rivolte alla Caritas negli ultimi dieci mesi

In dieci mesi 117 famiglie forlivesi si sono rivolte alla Caritas per accedere al contributo, a tasso agevolato per un prestito massimo di 5mila euro, offerto da Caritas. Di queste, 66 domande sono state accolte e considerando complessivamente anche i 4 nuclei familiari che riceveranno analogo aiuto nel territorio di Faenza, le risorse erogate complessivamente sono state pari a 357.400 euro. Una forma di microcredito possibile grazie al contributo di 500 mila euro da parte di Caritas Italiana in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana dell’Emilia Romagna, la delegazione Regionale della Caritas dell’Emilia Romagna, la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in quanto banca depositaria e la Fondazione San Matteo Apostolo di Bologna.