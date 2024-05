Forlì, prova a gettare un pacchetto di sigarette pieno di hashish: 32enne denunciato

Proseguono le attività di controllo del territorio da parte degli uomini dei Carabinieri di Forlì: denunciato un giovane straniero trovato in possesso di stupefacente. Mercoledì scorso, vista la pioggia, le pattuglie in circuito della Stazione di Forlì hanno pensato bene che i parcheggi sotterranei del quartiere “I Portici”, potessero costituire un valido riparo dalla pioggia per i giovani che solitamente frequentano la zona. Intuizione che ha dato ragione ai militari che, una volta all’interno dei garage sotterranei Dei Portici, hanno notato due giovani, uno dei quali alla vista degli uomini in divisa è riuscito a darsi alla fuga mentre, il secondo, è stato bloccato.

Durante la fase dell’intervento, i militari notavano il giovane, successivamente raggiunto e bloccato, gettare un pacchetto di sigarette all’interno di un cestino che, prontamente recuperato, risultava contenere quasi 34 grammi di hashish.

A carico del giovane 32enne, è scattata la denuncia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.