Forlì, protocollo d’intesa per favorire l’integrazione degli immigrati

Sono sempre più numerosi i cittadini stranieri residenti nel forlivese: una percentuale che si attesta attorno al 15% per la città di Forlì e che scende al 13% considerando il circondario. Persone di ben 102 nazionalità diverse ma accomunati dalle medesime difficoltà di chi si affaccia in un Paese diverso da quello di origine: tempi burocratici sempre più dilatati per ottenere il permesso di soggiorno che, a cascata, hanno effetti diretti sulla possibilità di trovare casa, di ottenere un contratto di lavoro o il rilascio della tessera sanitaria.

