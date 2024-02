Forlì. Prosegue la protesta degli agricoltori: «Non ci fermeremo finché le nostre aziende non saranno tutelate»

«Non ci fermeremo fino a quando le nostre aziende non saranno tutelate». E’ chiaro Denis Franchini che, insieme ad altri agricoltori, ha dato vita alla mobilitazione del settore agricolo anche nel Forlivese. Il prossimo appuntamento è per lunedì al casello dell’autostrada di Castel San Pietro, dove si riuniranno altri agricoltori provenienti dalla Romagna e dal resto del nord Italia. Dalla Germania alla Francia, passando per Verona e Bruxelles la protesta è arrivata a Forlì, manifestazioni che hanno coinvolto il settore agricolo per diverse ragioni. Il dissenso è partito da alcune misure pensate per rendere maggiormente “green” e sostenibile l’intera produzione di cibo, ma tra i motivi ci sono anche le regole che impongono la messa a riposo dei terreni per garantire la biodiversità. Solo recentemente Bruxelles ha fatto un passo indietro. «Hanno pensato di eliminare l’obbligatorietà di mettere a riposo il 4% dei propri terreni - spiega Franchini -. Potrebbe sembrare una buona notizia, ma ecco pronta un’altra fregatura. L’alternativa proposta consiste nell’inserire un 7% dei propri terreni con coltivazioni di colture che fissano azoto nel terreno, le cosiddette azotofissatrici. In pratica si parla di lenticchie piselli o fave. E’ una gran fesseria».

Insomma, non una soluzione che rende contenti gli agricoltori e Franchini entra concretamente nel dettaglio: «Se io, ad esempio, ho 100 ettari di terra, significa 7 ettari devo destinarlo a queste colture. Bene, personalmente posso anche farlo ma come è possibile pensare che un agricoltore di collina o di montagna coltivi piselli o piante leguminose? E’ assurdo, ogni zona ha le sue caratteristiche è come se chiedessero ai veneti di coltivare le pesche quando hanno un clima completamente diverso dal nostro e adatto ad un altro tipo di agricoltura». Gran parte delle tensioni montante nelle ultime settimane sono legate proprio al fatto che, secondo gli agricoltori, le decisioni vengano troppo spesso prese da dietro una scrivania e non direttamente sul campo. Le nuove disposizioni in materia di agricoltura poi prescrivono che la copertura vegetale del suolo per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio per i seminativi. «Guardando alla normativa dal lato pratico vuol dire che se io procedo con la trebbiatura del grano in settembre, devo seminare subito o il terreno deve stare fermo 60 giorni - conclude Franchini -. Il che mi porta ad arare la terra a Natale, peccato che questa operazione vada fatta quando la terra è ben asciutta ed è facile che non lo sia in dicembre se ci sono state piogge in precedenza. Anche questo caso bisognerà valutare le zone, non fare una legge senza tenere conto delle condizioni delle aree e nei luoghi in cui gli agricoltori hanno le aziende».