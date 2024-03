Forlì, progetto per l’imprenditoria giovanile

La nascita di nuove imprese è legata alla rinascita di luoghi della città, ovvero l’ex asilo Santarelli e prossimamente anche la Sala Borsa della Camera di Commercio. Proprio ieri, infatti, è stato siglato un protocollo d’intesa tra Comune e l’ente camerale della Romagna per l’avvio di “Forlì Innovation Hub”, un progetto per favorire l’imprenditorialità giovanile e la cultura di impresa nella città mercuriale dopo l’esperienza di Hub@Fo avviata qualche anno fa. «Vogliamo continuare e costruire insieme alla Camera di Commercio questo nuovo segmento del percorso per dare risposte adeguate ai bisogni che stanno emergendo - dice l’assessora Paola Casara - . Oltre alle idee e agli strumenti le nuove startup avranno a disposizione punti di riferimento e spazi come il Santarelli e la Sala Borsa per trovare tutto ciò che servirà alla creazione dell’impresa». Si punta, quindi, a favorire l’imprenditorialità giovanile e la cultura di impresa mettendo a disposizione luoghi per il coworking.

