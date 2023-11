Forlì, processo Severi: no alla ricusazione della Suprema corte

Anche la Cassazione ha detto no alla richiesta di ricusazione del giudice per le udienze preliminari Massimo De Paoli presentata dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, che tutelano Daniele Severi, 64 anni, il pensionato accusato di omicidio volontario e premeditato, occultamento di cadavere e stalking per la morte del fratello Franco, trovato decapitato vicino alla sua abitazione a Monte di Sotto di Civitella il 22 giugno dello scorso anno.

