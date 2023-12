Forlì, presepe di Vecchiazzano su San Francesco

L’anno scorso ha incassato più di 25mila visite, balzando ai vertici della speciale classifica dei presepi più ammirati in Romagna. E’ viva l’attesa, a Forlì e non solo, per la nuova natività biblico-meccanica proposta da Franco Casadei e la sua equipe all’interno della chiesa parrocchiale di Vecchiazzano. Dopo la rappresentazione 2022 imperniata sul messaggio di papa Francesco per la VI Giornata mondiale dei poveri, quest’anno viene affrontato il tema “Betlemme, Greccio: dove far nascere Gesù oggi?”. «Il Presepe della Chiesa di Vecchiazzano – dichiara il popolare Francone, che nella vita è insegnante di musica alle scuole medie di Castrocaro, direttore della Banda di Carpinello ed uno dei fautori della straordinaria vacanza di condivisione di Borca-Sappada, proposta dalla parrocchia forlivese di San Paolo Apostolo – vuole ricordare un anniversario importante: 800 anni fa, a Greccio, nell’alto Lazio, San Francesco fece la prima rappresentazione del presepe. Tutte le scene costruite con le animazioni cercheranno di raccontare questo fatto così importante per la nostra tradizione cristiana». Un programma computerizzato regola il quadro complessivo, sincronizzando circa 40 statue, animate da oltre 100 motori elettrici, timer, pistoni ad aria compressa, montacarichi e pannelli girevoli anche di grandi dimensioni, con voce narrante dell’attrice forlivese Paola Contini. Il presepe di Vecchiazzano narra proprio la vita di San Francesco, al secolo Giovanni di Pietro Bernardone, dal momento del suo viaggio in Terra Santa per visitare i luoghi dove aveva vissuto Gesù, fino all’incontro con il sultano d’Egitto, in piena quinta crociata. Durante la narrazione ci saranno riferimenti ad affreschi che si trovano a Greccio e ad Assisi (“La Madonna del tramonto”), nonché ai simboli francescani. La natività biblico-meccanica di Vecchiazzano aprirà i battenti la notte di Natale e si inoltrerà sino all’11 febbraio (festivi 9-11 e 14.30-19; feriali 10-12 e 14.30-18). Per informazioni e prenotazioni: 339.7421239 (Franco Casadei). Tutte le offerte raccolte saranno devolute alle opere parrocchiali.