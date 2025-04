Forlì. Presentati ai sindaci i piani operativi per gli interventi post-alluvione

Si è condiviso lo stato dei 62 progetti di ricostruzione, per un investimento di 175 milioni di euro, nell’incontro che si è tenuto in Provincia al quale, oltre ai Comuni della provincia, era presente la struttura commissariale e la Regione.

Gli ingegneri della Sogesid hanno aggiornato i sindaci presenti interessati dall’alluvione, sugli interventi di messa in sicurezza in corso di progettazione. Durante l’incontro sono stati analizzati gli aspetti progettuali e le tempistiche di realizzazione di 62 interventi sull’intero territorio provinciale, per un importo complessivo di oltre 175 milioni di euro. Erano dodici i Comuni presenti, con amministratori e tecnici comunali ovvero Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia, Bertinoro, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico di Romagna, Modigliana e Tredozio del territorio forlivese e Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone per quello cesenate.

«Abbiamo messo a disposizione la sede della Provincia di Forlì-Cesena – dichiara il presidente dell’ente provinciale, Enzo Lattuca – per un incontro tra i Comuni del nostro territorio e Sogesid per condividere lo stato della progettazione e della gestione dei numerosi interventi che vedono Sogesid come soggetto attuatore. Con noi anche la struttura commissariale e l’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile: un momento importante per avanzare nel realizzare questi interventi dal prossimo giugno fino al 2026». «Durante l’incontro odierno, sono stati presentati ai sindaci della provincia di Forlì-Cesena i piani operativi per gli interventi post-alluvione. – dichiara Aldo Sibilia, direttore Program Management di Sogesid - Abbiamo illustrato le attività già espletate dalla Sogesid, dando evidenza anche delle procedure amministrative che sono state messe in campo per la gestione dei progetti. Un aspetto fondamentale della riunione è stato il confronto con gli amministratori sui tempi di realizzazione e sull’avanzamento dei progetti, in vista delle conferenze dei servizi che saranno convocate nei prossimi mesi e del rispetto della milestone di giugno per gli interventi finanziati con fondi Pnrr».