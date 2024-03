Forlì, prende un grosso ramo, lo aspetta fuori di casa e lo colpisce in testa: 20enne denunciato

I Carabinieri di Forlì al termine di attività di indagine, hanno denunciato un 20enne straniero che domenica scorsa verso le 18, probabilmente per problemi di convivenza tra cittadini stranieri di culture diverse, ha atteso l’uscita da uno stabile di viale dell’Appennino di un 28enne straniero di altra origine etnica che stava raggiungendo a piedi Piazzale Ravaldino. Sorprendendolo alle spalle, lo ha colpito violentemente alla testa, utilizzando un grosso ramo, per poi fuggire e dileguarsi per le vie cittadine.

Il malcapitato, tramortito e sanguinante a terra, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno avvisato immediatamente il numero di emergenza sanitario “118”. Il personale medico, una volta giunto sul posto e constatate le criticità del ragazzo, lo hanno stabilizzato e trasferito in ambulanza in codice di criticità “Rosso” al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Forlì.

Le attività investigative avviate dai carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno consentito di ricostruire non solo le fasi salienti dell’aggressione, ma soprattutto hanno consentito di giungere all’identificazione del presunto autore della violenta aggressione, che poi è fuggito.