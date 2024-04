Forlì, post alluvione e inquinamento: le proposte di Rinaldini

A due mesi dalla scelta di scendere in campo e ad altrettanti dal responso delle urne per le Amministrative, Graziano Rinaldini, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, fissa alcuni paletti della sua campagna elettorale. Due mesi stressanti, ma positivi. «Ad esempio l’esperienza con gli alluvionati – esordisce Rinaldini – con questi cittadini abbiamo avuto diversi incontri, ho visto abitazioni in condizioni ancora pazzesche, così come aziende con situazioni davvero terribili. Ci sono persone che si sono rimboccate le maniche e hanno ripreso, ma ci sono anche persone, penso ad esempio ai pensionati, che hanno difficoltà enormi, perché avevano investito tutto nella casa e adesso a ricominciare non ce la fanno. E questo è l’aspetto più pesante dell’alluvione. Il Comune è quello che ha fatto meno per gli alluvionati». Per entrare nel concreto delle mosse da fare Rinaldini accoglie la proposta fatta dalla lista civica Rinnoviamo Forlì che lo sostiene alle prossime elezioni: «Costituire un assessorato alla ricostruzione, che si dedicherà alle ipotesi di ricostruire. Poi una commissione composta da Regione, Provincia, Comune, ma anche dai comitati degli alluvionati per monitorare l’avanzamento di tutti i lavori sui fiumi, argini, ponti, per avere la percezione della situazione. Dobbiamo anche pensare che i sistemi stanno cambiando: nel 2023 abbiamo avuto repliche in tutta Italia di alluvioni, bombe d’acqua e di calore che ci dicono che dobbiamo iniziare ad aver punti di vista diversi. La prima cosa da fare è la permeabilità del suolo. A Forlì abbiamo 50mila alloggi e 5 milioni di metri cubi di abitato. E’ chiaro che la permeabilità del suolo è cambiata molto negli anni. Dobbiamo pensare a marciapiedi, piazza e parcheggi permeabili. Naturalmente ci vorrà tempo». Restando in ambito climatico Rinaldini sottolinea la necessità di ridurre l’inquinamento della città: «Per farlo bisogna intervenire su traffico, emissioni clima alternanti, che per il 40% vengono dal riscaldamento degli edifici. Se noi riuscissimo a fare di Forlì un hub solare, e c’è la possibilità di farlo, si permetterebbe di ridurre con il tempo le emissioni. Se sostituiamo le caldaie con le pompe di calore sarebbe un altro passo importante. E poi alberi: pensiamo di installare due boschi urbani e fare una cintura verde intorno alla città piantando 10-20-30mila alberi, lo vedremo. Questo ci permetterebbe anche nelle zone alluvionate di aumentare la permeabilità del terreno, abbattere il CO2 e altri inquinanti. Poi bisognerà intervenire con tendaggi e tetti bianchi per limitare le bombe di calore. Anche con vernici speciali che permettono di assorbire meno calore e respingere muffe e inquinanti».