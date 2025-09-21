Forlì, poliziotto aggredito al braccio da un cane

Un agente di polizia azzannato per due volte al braccio da un cane meticcio di grossa taglia. E' stato portato in ospedale dove i sanitari hanno evidenziato ferite che necessitano di una prognosi di 21 giorni. Movimentato intervento sabato alle 18 in via Ravegnana. Le volanti della Polizia erano state chiamate per una lite in famiglia. Un intervento risolto senza problemi fino a quando uno dei due cani della famiglia, che erano stati chiusi in un box, è riuscito a scappare aggredendo a un braccio un poliziotto. L'intervento di colleghi e padroni ha dapprima fermato l'animale, che però pochi secondi dopo è tornato all'attacco dello stesso braccio e dello stesso agente. Agenti e proprietari hanno fermato nuovamente il meticcio. Sono in corso accertamenti per eventuali sanzioni amministrative e penali.