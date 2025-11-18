Forlì, podistica e cena per aiutare la cura del pancreas

Domenica si corre per sensibilizzare sulle problematiche legate ai tumori che colpiscono il pancreas e tutto il tratto digerente, condividere prassi, promuovere sani stili di vita. Forlì Trail asd insieme all’Associazione Pancrea odv propone un altro evento sportivo podistico aperto a tutti.

Sono due i percorsi tra i quali scegliere, rispettivamente di 10 e 5 chilometri, che si snoderanno all’interno del parco “Franco Agosto” e lungo l’argine del fiume Montone, facilmente percorribili da tutti, sia sportivi che semplici camminatori, e dunque alla portata di tutta la famiglia. Un’occasione anche per far conoscere il progetto “Facciamo squadra per la cura del pancreas” in partenza il prossimo anno per il quale è dedicata la raccolta fondi.

L’obiettivo è quello di realizzare programmi personalizzati di attività fisica e fisioterapia gratuiti per pazienti affetti da tumore del pancreas in cura negli ospedali di Forlì e di Cesena, segnalati dagli specialisti di riferimento, per supportare loro nel percorso di cura. Il progetto mira a comunicare l’importanza dell’attività fisica per migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso attività di sensibilizzazione e offrire a pazienti non sufficientemente attivi un percorso personalizzato rispetto alle condizioni individuali e alla progressione della malattia.

L’evento di domenica inizierà alle 9.30 all’interno del parco urbano, di fronte a Gommolandia. Lungo il tracciato e all’arrivo verranno offerti due punti ristoro dove sarà possibile rifocillarsi con prodotti del territorio, offerti da aziende selezionate attente all’uso di materie prime di qualità. Grazie alla collaborazione della dottoressa Katia Guernaccini, anche in questa occasione sono stati scelti alimenti ispirati alla dieta mediterranea adeguati all’attività fisica da svolgere domenica mattina. Per partecipare sarà possibile iscriversi tramite il sito www.forlitrail.com o alla sede di PanCrea in via Monari, 28, sabato dalle 15 alle 18, inviando un messaggio Whatsapp al 393.0841155 e fissando un appuntamento. In alternativa è possibile rivolgersi alla sede Forli Trail di via Noferini, alla palestra Viroli, sabato dalle 15 alle 18. Effettuando la pre iscrizione si avrà la possibilità di scegliere la taglia della maglia tecnica compresa nel pacco gara. Infine i ritardatari potranno iscriversi domenica a partire dalle 8 rivolgendosi negli stand allestiti alla partenza.

Il 20 novembre, invece, una cena di beneficenza per supportare il progetto dedicato ai pazienti affetti da patologie oncologiche pancreatiche in programma al circolo Aurora. Ad organizzarla è l’associazione forlivese “PanCrea”, realtà di volontariato impegnata nel promuovere informazione, prevenzione e sostegno alla ricerca e alla cura delle patologie epato-bilio-pancreatiche e del tratto gastrointestinale. Il progetto prenderà il via nel 2026 e sarà realizzato in collaborazione con l’Unità Operativa di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva degli ospedali di Forlì e di Cesena e con l’Unità operativa di Chirurgia generale e Terapie oncologiche avanzate di Forlì. «Con “Facciamo squadra – spiega Katia Guernaccini, presidente di PanCrea – vogliamo far sentire non sola ogni persona, vogliamo invitare tutti, anche i cittadini in buona salute a partecipare attivamente per favorire il percorso di cura dei pazienti».

Per partecipare alla cena di raccolta fondi, contattare l’associazione al 393.0841155 o via mail scrivendo a info@pancrea.it, segnalando eventuali allergie e/o intolleranze o preferenze alimentari. Ulteriori dettagli sono presenti sul sito www.pancrea.it.