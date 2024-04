Forlì, “Pizza festival” dal 3 al 5 maggio in piazza Saffi

“Pizza festival”, il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza, sarà a Forlì da venerdì 3 maggio a domenica 5 maggio in Piazza Saffi (venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24) con ingresso gratuito. Non serve la prenotazione. L’evento è patrocinato dal comune di Forlì. Sarà una vera e propria festa della pizza preparata in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla pizza fritta. Otto forni sempre accesi, 20 pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione.