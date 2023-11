Forlì. Pini di via Piancastelli in fin di vita, saranno abbattuti

I pini di via Piancastelli sono in fin di vita. Lo mette nero su bianco l’ultima relazione agronomica che li classifica come “c” e ne mette in risalto l’instabilità.

Le piante sono da molto al centro di un’accesa polemica che, nel tempo, ha visto contrapporsi chi invocava interventi urgenti e definitivi per risolvere l’evidente problema alla viabilità legato al sollevamento del manto stradale e di impercorribilità dei marciapiedi resi sconnessi dalle radici e chi, invece, si opponeva al taglio di alberi che hanno almeno 80 anni.

L’Amministrazione comunale da tempo segue la questione portando avanti un lungo percorso d’interlocuzione con il Comitato di quartiere e il Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì (Taaf), nel tentativo di fare sintesi di ogni istanza con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa che potesse mettere d’accordo tutti.

È scattata, dunque, la necessità di verificare lo stato di salute degli alberi e la condizione delle radici. Proprio per farlo, fino a ieri mattina i pini erano stati transennati per permettere agli esperti di fare prelievi sulle radici, esami indispensabili per stilare le loro relazioni. Proprio queste ultime sembrerebbero non lasciare spazio a dubbi: le piante sono instabili e sono arrivate al termine del loro ciclo di vita sollevando il tema della pubblica sicurezza. Secondo i tecnici, un intervento di messa in sicurezza degli alberi sarebbe inutile nell’ottica di risolvere la situazione.

Ora l’Amministrazione comunale dovrà decidere come procedere muovendosi sulla base delle indicazioni fornite dalle relazioni ma tenendo anche in considerazione le istanze di residenti, Taaf e Comitato di quartiere.

Una scelta non facile per un problema che si trascina da molti anni. Ciò che è certo, è che l’incolumità dei residenti non potrà essere messa in secondo piano anche se non si trascurerà – assicurano dal Comune – nemmeno la parte ambientale. Un eventuale abbattimento delle piante implicherebbe, certamente, una progettazione volta a cambiare il volto della strada unitamente ad un probabile nuovo progetto di piantumazione come è già successo in altre strade cittadine.