Forlì Pietro Grasso e la cultura dell’antimafia: “Condividere la memoria per costruire il futuro insieme ai giovani” VIDEO

Una mattinata nel segno della lotta alla mafia e della difesa di legalità e Costituzione. L’ex procuratore nazionale Antimafia (ed ex Presidente del Senato) Pietro Grasso questa mattina ha risposto alle domande di 120 studenti del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Forlì nel corso dell’iniziativa “Pagine di Legalità, Esempi di Cittadinanza” presso l’Auditorium di Palazzo Sidera in via Navicella 22 a Forlì. “Condividere la memoria è importante per agire al meglio nel presente e costruire un futuro insieme ai giovani. Come prevenire? Essere attenti alle infiltrazioni nell’economia legale”.

Grasso ha raccontato la sua lunga esperienza da magistrato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, al fianco di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una missione perseguita da quando indossò la toga nel 1969, fino ai ruoli chiave come giudice del maxiprocesso a Cosa Nostra, procuratore capo di Palermo e procuratore nazionale antimafia.

Intimidazioni e minacce

Grasso ha raccontato le intimidazioni e le minacce quotidiane alla famiglia, l’alto costo pagato nella vita privata, i sacrifici e i dolori da cui è nata la motivazione a continuare la battaglia per cercare verità e giustizia. Ai giovani che lo intervistavano ha ricordato che il potere che dà la criminalità è illusorio e che il vero rimedio contro la mafia è la cultura della legalità, fatta dei valori costituzionali del rispetto, dell’uguaglianza e della partecipazione. Ma anche che dietro a ogni mafioso c’è sempre un uomo, che può essere convinto a collaborare e a svelare le dinamiche segrete dell’organizzazione di cui fa parte.

L’iniziativa, intitolata “Pagine di legalità, esempi di cittadinanza”, è nata dalla collaborazione tra la Fondazione Conad ETS, la Fondazione Scintille di Futuro e la cooperativa Commercianti Indipendenti Associati. Ad accogliere il presidente Grasso per CIA-Conad c’erano il presidente Maurizio Pelliconi e l’amministratore delegato Luca Panzavolta.

Nuovi appuntamenti a Pistoia e Teramo

Erano presenti in sala il Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei, il comandante della Guardia di Finanza Vito Pulieri e il tenente colonnello dei Carabinieri Stefano Monnati. Il dibattito è stato condotto dalla direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri.

«CIA- Conad è da sempre sensibile alle tematiche sociali e attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire ancora una volta il nostro impegno al fianco delle Comunità per sostenere il patrimonio più grande del nostro Paese: i giovani e il loro futuro – ha affermato Luca Panzavolta, amministratore delegato di CIA-Conad –. Con Fondazione Conad Ets stiamo portando avanti un programma formativo di eventi live su temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni, il Progetto Scuola, e come Cooperativa siamo molto attivi con iniziative sportive, culturali e sociali che mirano a coinvolgere e supportare i giovani. Questo progetto altamente formativo, a cui abbiamo aderito con convinzione, si pone perfettamente in linea con “Sosteniamo il futuro Conad”, che racchiude il nostro impegno verso un futuro più sostenibile». Dopo quello di Forlì sono previsti altri due incontri a Pistoia (il 19 aprile) e Teramo (il 6 maggio).