Forlì, piccoli editori alla scuola primaria “Peroni”

Trasformare un sogno nel cassetto in un libro vero e proprio, da sfogliare e stringere tra le mani. È questa la sfida vinta da “Piccoli editori in officina”, il progetto del Children Cultural Hub che ha coinvolto le classi quinte della Scuola Primaria “Duilio Peroni” (Istituto Comprensivo 7 “Carmen Silvestroni”) di Vecchiazzano. L’iniziativa, ideata da Carlotta Gruppioni, ha accompagnato gli alunni in un viaggio affascinante alla scoperta della filiera editoriale, trasformando le loro intuizioni creative in un albo illustrato reale. E ieri, in occasione della “Festa degli alberi” della scuola Peroni, l’immaginazione si è fatta finalmente sostanza: ogni studente-autore ha ricevuto una copia ufficiale dell’albo, curato da Caluna Editore di Carlotta Gruppioni.

Patrocinato dal Comune di Forlì, il progetto ha fatto rete con il territorio, vedendo la partecipazione di diverse realtà imprenditoriali locali. Non si è trattato di un semplice esercizio di scrittura, ma di un vero e proprio laboratorio professionale. Guidati passo dopo passo da autori e illustratori esperti, i bambini hanno affrontato ogni singola fase del lavoro: dall’ideazione narrativa alla creazione delle immagini, fino al “dietro le quinte” tecnico che comprende l’editing e l’impaginazione. Il percorso ha incluso anche visite sul campo in biblioteche e librerie per toccare con mano l’universo del libro.

Al centro dell’iniziativa non ci sono state solo le competenze tecniche, ma i valori fondamentali della cooperazione e dell’inclusione. L’officina è diventata uno spazio protetto di ascolto e co-creazione, dove la valorizzazione delle differenze individuali ha permesso di dare vita a un’opera collettiva autentica e corale. Un successo che non sarebbe stato possibile senza la sensibilità e la prontezza delle maestre delle classi quinte: Anna Barretta, Elisa Guidazzi, Federica La Greca, Laura Cristina Murea e Manuela Petrina.