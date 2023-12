Forlì. Picchiati da baby gang, paura in centro per 4 diciottenni

Quattro 18enni aggrediti e picchiati da una baby gang. Senza un motivo. In pieno centro. È successo sabato notte. I giovani, usciti dalla discoteca di via dei Filergiti, stavano tornando a casa a piedi quando sono stati affrontati da un gruppo di altri giovanissimi con la scusa di chiedere una sigaretta. «Non le abbiamo» è stata la risposta alla quale si è scatenata senza un motivo la furia dei violenti. Pugni e calci ai malcapitati che hanno riportato ferite che hanno richiesto l’intervento delle ambulanze e della Polizia. Degli aggressori nessuna traccia, ma sono scattate le indagini che cercheranno anche immagini dalle telecamere disponibili. Quello che doveva essere un sabato sera di divertimento si è trasformato in un incubo per i giovani picchiati: il più grave ha riportato la frattura della mandibola, gli altri ferite al volto e al corpo. Per la rabbia dei genitori e dei residenti del centro che chiedono maggiore attenzione e controlli per poter vivere senza rischi il cuore della città. I ragazzi sono ancora sotto choc, ma nei prossimi giorni verrà formalizzata la denuncia, per adesso a carico di ignoti.

Il fatto

Un episodio allarmante quello avvenuto a due passi da piazza Saffi nella notte tra sabato e domenica. Erano passate da poco le 3 e i quattro ragazzi, conclusa la serata nel locale del centro, stavano avviandosi verso casa a piedi. Arrivati nella zona di piazza XX Settembre, poco distante dal tribunale, sono stati avvicinati da 5 ragazzi. «Avete una sigaretta?» è stato l’approccio, ma alla risposta negativa sono iniziati a volare pugni, schiaffi e calci, senza che ci fosse stata una lite verbale. Un ragazzo colpito da un pugno alla tempia è caduto a terra, un altro ha riportato la frattura della mandibola, gli altri due ferite al naso e alla bocca. Nonostante le botte i feriti hanno cercato rifugio in un esercizio aperto a quell’ora, ma anche lì sono stati percossi e lasciati a terra sanguinanti. Sul posto sono arrivate ambulanza e polizia per prestare i soccorsi e raccogliere le prime testimonianze. Adesso è caccia alla baby gang che ha colpito. Si cercano testimoni e possibili immagini, si ascolteranno nuovamente i ragazzi. Intanto cresce la rabbia, sia dei genitori dei feriti, ma anche dei residenti, troppe volte testimoni di liti e vandalismi. Non un bel biglietto da visita per rendere il centro storico più attrattivo e vivibile anche da chi vuole solo passare una serata nei locali del centro.