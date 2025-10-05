Forlì, picchia la fidanzata e quando si lasciano mette in Rete suoi video hard

Prima le ha letteralmente “spaccato la faccia” durante una lite rompendole le ossa del naso e quelle dell’orbita oculare. Poi, quando si erano lasciati, ha anche messo in Rete dei video hard con protagonista la sua ex. Postandoli su Instagram ed inviandoli anche al nuovo fidanzatino di lei.

Hanno 20 e 19 anni e vivono a Forlì i due giovani protagonisti (imputato e vittima) di un processo conclusosi, almeno per quanto concerne il primo grado, nell’aula giudice per l’udienza preliminare Elisabetta Giorgi. Accuse che risalgono a qualche tempo fa e che sono arrivate in aula solo perché i parenti della vittima, la 19enne, si sono accorti che quelle lesioni che aveva patito non potevano essere state causate da un infortunio accidentale.

Siamo nel mese di febbraio. I due giovanissimi fidanzatini erano entrati ormai in rotta di collisione e il loro rapporto si stava spegnendo.

Quella che doveva essere una serata per parlare e provare a riconciliarsi si è trasformata in un incubo per lei. Trascinata a forza in giro in auto, insultata e picchiata. Al punto che lui le rompe le ossa di un’orbita e il naso, colpendola con pugni e schiaffi, spintonandola fino a farla cadere a terra. Anche trascinandola per i capelli.

Quando lei inizia a sanguinare in maniera copiosa, lui la porta in Pronto soccorso dell’ospedale per essere curata. La ragazzina non racconta ai sanitari la causa di quelle lesioni. Ma all’arrivo in ospedale dei suoi parenti il fidanzato violento scappa via, e uno zio della ragazza intuisce che quelle lesioni potessero non essere legate ad un infortunio accidentale, ma a qualcosa di più grave. La giovanissima a quel punto si confida con i parenti e scatta una denuncia contro il 20enne.

Non resterà l’unica causa penale a suo carico. Passano i mesi e si arriva quasi all’inverno successivo. I due non si frequentano da un bel po’ quando lui apprende che la 19enne forse ha un nuovo fidanzato. Lui lo contatta, utilizzando i social network per insultare la sua ex dandole della “poco di buono”. Naturalmente i termini che usa sono molto più pesanti e per dar “corpo” alle sue convinzioni usa Instagram per pubblicare ed inviare al nuovo fidanzato della giovane dei video hard che la 19enne gli aveva spedito quando erano fidanzati, dove la protagonista era lei stessa.

Così davanti al Gup il pubblico ministero Federica Messina (la ragazza era tutelata per parte civile dall’avvocato Eleonora Montaletti, mentre il 20enne imputato era difeso dall’avvocato Fabrizio Ragni) ha ipotizzato le accuse di lesioni gravi e revenge porn. Il 20enne, incensurato, ha concordato un patteggiamento ad una pena di un anno di reclusione. Alla sua ex fidanzatina dovrà risarcire 4mila euro più tutte le spese legali di costituzione della parte civile.