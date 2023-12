Forlì. Piazza Saffi gremita per il presepe vivente FOTOGALLERY

Decine di angeli con candide ali, pastori e naturalmente la Sacra Famiglia hanno fatto rivivere, ieri, la magia e la sacralità del Natale grazie alla 22° edizione del presepe vivente dei bambini. Nel sagrato di San Mercuriale, i piccoli protagonisti hanno raccontato, attraverso canti, letture e musiche, il cammino che dall’ annunciazione porta alla natività e all’adorazione dei pastori e dei Re Magi. Una giornata di festa che ha riempito l’area antistante l’abbazia che svetta su piazza Saffi di centinaia di cittadini e tantissimi piccoli forlivesi. “Un abbraccio a tutti i nostri fratelli ammalati ed un applauso a Gesù che ci vuole bene e fa della nostra vita un dono”, ha detto Don Enzo. “Ringrazio di questo presepe vivente e incoraggio chi ancora non l’ avesse fatto, di realizzare un piccolo presepe anche a casa vostra – ha sottolineato il vescovo, Livio Corazza – Basta anche, semplicemente, il disegno di Gesù bambino da appendere sul frigo. La presenza è importante perché vuole dire che Gesù nasce, ancora oggi, nelle nostre case”. Poi il vescovo di è rivolto ai bambini: “nel presepe che farai questa sera, Davide, - dice rivolgendosi ad un bimbo - metterai tutte le statuine ed anche una tua fotografia. È importante che nel presepe ci siate anche voi. Io metterò la mia foto vicina alla culla di Gesù per dire che ci sono anche io nel suo pensiero. Sentitevi vicini a Gesù perché lui senz’altro è vicino a voi”. Dopo la preghiera di benedizione, ha preso la parola il sindaco, Gian Luca Zattini: “Siete straordinari - ha detto rivolgendosi ai più piccoli -. Stamattina casualmente sfogliando un album di famiglia, ho visto la foto di mia mamma, quasi 100 anni fa, fare quello che state facendo voi adesso. Questo vuol dire che è una storia che viene da lontano. Il Presepe e Gesù bambino rappresenta è quello che non solo in questo momento ma durante tutto l’anno ci deve accompagnare in quell’anelito di pace e serenità. Grazie per questi momenti – aggiunge il primo cittadino -, manteniamo vivi. Quello di Forlì è tra i più antichi presepi d’Italia quindi vuol dire che questa tradizione della nostra città viene da lontano. Sono 800 anni che San Francesco ci ha insegnato il presepe: manteniamo viva questa tradizione che è la nostra storia”. Il coro intona poi “tu scendi dalle stelle” prima che decine di piccoli angioletti e piccoli pastorelli si mettano in fila per vedere da vicino Gesù bambino.