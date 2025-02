Forlì. Piazza Saffi gremita per il “Carnevale dei sogni” FOTOGALLERY

Tantissimi bambini in costume da carnevale, fate, draghi, trampolieri ed eroi dei fumetti protagonisti ieri pomeriggio in piazza Saffi per un carnevale che per i più piccoli è stato davvero da sogno. Una piazza in festa, una pioggia di coriandoli e stelle filanti e tante storie fantastiche ad ogni angolo, l’evento organizzato da Ema 70 eventi & service ha sicuramente centrato l’obiettivo di stupire grandi e piccoli. Il tutto accompagnato dalla musica scelta per l’occasione dal dj Fabrizio Ferrari accompagnato sul palco dai balli scatenati di noti personaggi dei fumetti. Il più gettonato, anche tra i costumi dei bambini, è stato sicuramente l’uomo ragno. Presente in piazza anche l’assessora ai Grandi eventi Andrea Cintorino, visibilmente soddisfatta e pronta a spronare i bambini al divertimento.