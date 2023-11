Forlì. Piano freddo, senza tetto in aumento: 45 posti letto in più

Sono in aumento i flussi di persone senza dimora in transito nel Comune di Forlì. In particolare a causa delle dismissioni dei migranti dai cas, per l’immigrazione dai Balcani e dal Mediterraneo, e per l’alluvione di maggio. E con le temperature in netto calo di questi giorni l’amministrazione attiva il Piano freddo. Piano, precisa alla stampa questa mattina l’assessore al Welfare Barbara Rossi, che viene rinnovato ogni anno e che è possibile grazie al contributo delle associazioni, in particolare Caritas, Papa Giovanni XXIII e Salute e solidarietà. Nello specifico vengono potenziati rispettivamente di 35 e 10 posti le misure ordinarie di accoglienza e viene attivato il Centro diurno. Inoltre viene rafforzata l’attività dell’Unità di strada della Papa Giovanni. Quest’anno, conferma l’assessore, ci sono maggiori criticità anche perché, per la mancanza di disponibilità, si sono depotenziati i servizi di alloggi alternativi come l’housing first. Dunque, sottolinea il funzionario del Comune Pierlugi Rosetti, “sono importanti gli interventi economici per garantire di tenere attive le utenze, per rafforzare l’accoglienza notturna e diurna e per il monitoraggio del territorio”. Il direttore della Caritas Filippo Monari conferma la strategicità del lavoro di squadra: “Nell’ultimo periodo la mobilità è aumentata e le persone che incontriamo non sono più sempre le stesse”. Sono aumentati i senza tetto e l’immigrazione dai Balcani con possibili problemi sanitari, precisa, e servono “percorsi specifici. Le persone accolte andrebbero indirizzate all’ambulatorio Caritas per valutare insieme le condizioni di salute, anche in maniera intima”. E, prosegue, “siamo anche disponibili alla presa in carico dopo l’uscita dal Pronto soccorso delle persone senza assistenza”. Di certo, conclude, “il territorio è lodevole per inclusione e solidarietà, anche se certi processi non sono semplici da comprendere per chi è in strada”. Quindi “è importante essere prossimi”. Il centro diurno da questo punto di vista garantisce un pasto caldo o una merenda calda, la socializzazione con i volontari, organizza anche corsi di italiano e c’è pure un ambulatorio per le visite mediche. Con il Comune, infine, è stata potenziata la distribuzione di beni utili, a partire dai vestiti.