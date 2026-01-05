Forlì, piano freddo: il centro Caritas di via Vespucci aperto anche di notte

L’Amministrazione comunale di Forlì informa che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e del netto abbassamento delle temperature minime con possibili nevicate anche a bassa quota, è previsto il potenziamento delle misure preventive di accoglienza per persone senza fissa dimora, con decorrenza dalla serata odierna (lunedì 5 gennaio 2026) fino a lunedì 12 gennaio 2026.

Queste misure straordinarie consistono nell’apertura, anche in fascia oraria serale e notturna, del centro diurno della Fondazione Caritas Buon Pastore di Forlì, in Via Vespucci 11 (Santa Maria del Fiore), con l’accesso alla struttura possibile fino all’una di notte. Sono altresì programmate uscite straordinarie dell’unità di strada gestita dall’Associazione Papa Giovanni 23°.

Il potenziamento delle misure di accoglienza si realizza grazie ai rapporti convenzionali in essere tra il Comune di Forlì e la rete delle associazioni attive nel territorio nel contrasto alla povertà e alla fattiva collaborazione con il Corpo della Polizia Locale di Forlì; Forlì Mobilità Integrata S.r.l. e Coop. ForB. Per emergenze ed eventuali segnalazioni il riferimento telefonico è quello della centrale operativa della Polizia Municipale 0543-712100 oppure del Pronto Intervento Sociale 320.5694856.